Tra i giocatori che hanno passato la stagione lontano dal Milan c'è anche Samuel Chukwueze : l'esterno nigeriano era stato prestato negli ultimi giorni del mercato estivo al Fulham. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 24 milioni di euro . Dopo voci contrastanti sul suo futuro, l'ex Villarreal sembra destinato a tornare a Milanello, almeno per la prima parte del raduno. Sì, perché il Fulham vorrebbe trattare con il Milan per avere un prezzo più basso per riscattare Chukwueze. D'altra parte, i rossoneri potrebbero decidere di tenere il giocatore per due ragioni principali: la prima è che il suo valore può crescere giocando bene durante le amichevoli prestagionali dei rossoneri. Il secondo motivo riguarda la caratura del giocatore: non è escluso che il Milan possa puntare su di lui .

I numeri stagionali di Chukwueze

Chukwueze ha giocato 10 partite da titolare in Premier League (23 le presenze totali per 1075 minuti in campo). 3 reti con un xG (gol attesi) fermi a quota 2.07. Meglio sotto il punto di vista degli assist: ne ha serviti 4 con xA (assist attesi) fermi a 3.30 (dati dal sito di Sofascore). Con il Fulham ha giocato in varie posizioni e non solo come esterno di destra: ha giocato anche a sinistra in un ruolo atipico per lui. Numeri non eccezionali, ma Chukwueze ha dimostrato di essere un giocatore che può garantire gol e assist anche nel campionato più forte e competitivo al mondo.