Occhio a darlo già lontano dal Milan—
Parliamo ovviamente per ipotesi, visto che il Milan deve ancora decidere il suo futuro, ma se arrivasse Glasner in panchina, Chukwueze potrebbe di nuovo trovare il suo spazio in rossonero. Nel 3-4-2-1 dell'allenatore, il nigeriano potrebbe giocare nei due alle spalle della prima punta fisica (che a oggi manca nella rosa del Diavolo). Chukwueze ha tutte le caratteristiche ideali per quello che richiede Glasner ai suoi fantasisti: sa correre bene in contropiede, dotato di ottimi dribbling, sa scattare nel breve spazio e si sa inserire. L'ex Villarreal, oltretutto, è un attaccante che può pressare forte e alto la difesa avversaria. Da capire chi siederà davvero sulla panchina del Diavolo, ma Chukwueze potrebbe essere un nuovo colpo per il Milan.
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