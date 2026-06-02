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Chukwueze e un futuro lontano dal Milan? Non corriamo: ecco perché può cambiare tutto

Chukwueze e un futuro lontano dal Milan? Non corriamo: ecco perché può cambiare tutto
Samuel Chukwueze torna al Milan dopo il prestito al Fulham. Gli inglesi vogliono lo sconto sul riscatto, ma potrebbe anche restare in rossonero. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Tra i giocatori che hanno passato la stagione lontano dal Milan c'è anche Samuel Chukwueze: l'esterno nigeriano era stato prestato negli ultimi giorni del mercato estivo al Fulham. Prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 24 milioni di euro. Dopo voci contrastanti sul suo futuro, l'ex Villarreal sembra destinato a tornare a Milanello, almeno per la prima parte del raduno. Sì, perché il Fulham vorrebbe trattare con il Milan per avere un prezzo più basso per riscattare Chukwueze. D'altra parte, i rossoneri potrebbero decidere di tenere il giocatore per due ragioni principali: la prima è che il suo valore può crescere giocando bene durante le amichevoli prestagionali dei rossoneri. Il secondo motivo riguarda la caratura del giocatore: non è escluso che il Milan possa puntare su di lui.

I numeri stagionali di Chukwueze

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Chukwueze ha giocato 10 partite da titolare in Premier League (23 le presenze totali per 1075 minuti in campo). 3 reti con un xG (gol attesi) fermi a quota 2.07. Meglio sotto il punto di vista degli assist: ne ha serviti 4 con xA (assist attesi) fermi a 3.30 (dati dal sito di Sofascore). Con il Fulham ha giocato in varie posizioni e non solo come esterno di destra: ha giocato anche a sinistra in un ruolo atipico per lui. Numeri non eccezionali, ma Chukwueze ha dimostrato di essere un giocatore che può garantire gol e assist anche nel campionato più forte e competitivo al mondo.

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Occhio a darlo già lontano dal Milan

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Parliamo ovviamente per ipotesi, visto che il Milan deve ancora decidere il suo futuro, ma se arrivasse Glasner in panchina, Chukwueze potrebbe di nuovo trovare il suo spazio in rossonero. Nel 3-4-2-1 dell'allenatore, il nigeriano potrebbe giocare nei due alle spalle della prima punta fisica (che a oggi manca nella rosa del Diavolo). Chukwueze ha tutte le caratteristiche ideali per quello che richiede Glasner ai suoi fantasisti: sa correre bene in contropiede, dotato di ottimi dribbling, sa scattare nel breve spazio e si sa inserire. L'ex Villarreal, oltretutto, è un attaccante che può pressare forte e alto la difesa avversaria. Da capire chi siederà davvero sulla panchina del Diavolo, ma Chukwueze potrebbe essere un nuovo colpo per il Milan.

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