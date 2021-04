Ceccarini: “Situazione Donnarumma in fase di stallo. Il Milan valuta Ilicic”

Niccolò Ceccarini ha scritto il suo pensiero in merito al rinnovo di Donnarumma con il Milan e all'interesse dei rossoneri per Ilicic

Niccolò Ceccarini ha scritto per TuttoMercatoWeb.com il suo pensiero relativo al rinnovo di Donnarumma con il Milan e ha detto la sua anche sull'interesse da parte dei rossoneri per Ilicic. "Tra Donnarumma e il Milan la situazione è in fase di stallo. Il club rossonero ha presentato finora al giocatore due offerte, che però non sono state accolte. La prima era intorno ai 7 milioni di euro, la seconda più recente intorno agli 8. Nonostante un importante sforzo economico da parte della società, non è stato ancora trovato un accordo. La richiesta, formulata tramite il suo agente Mino Raiola, è molto più alta, di almeno 10 milioni di euro. Ormai alla scadenza del contratto mancano tre mesi e la situazione è ancora molto fluida. Il Milan confida nell'attaccamento di 'Gigio' alla maglia ma allo stesso tempo non può fare di più".