Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, i rossoneri concentrano le attenzioni sulla mediana: il giornalista di TMW indica Højbjerg e Karetsas come i principali obiettivi
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
La nuova stagione del Milan è ufficialmente iniziata. Gran parte dei ragazzi sono rientrati a Milanello e con loro il nuovo allenatore Ruben Amorim, pronto ad impartire i propri insegnamenti e a sviluppare la sua idea di calcio nel nuovo ambiente. Il tecnico portoghese è ormai attivo sul campo, ma il suo ruolo da manager va oltre i semplici impegni da allenatore: nel nuovo assetto dirigenziale, le sue indicazioni sono il perno dal quale partire per condurre operazioni di mercato mirate e utili ai suoi scopi e alle sue necessità.
Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo da diverse settimane e dopo aver posto rimedio ai due ruoli più carenti, acquistando Gonçalo Ramos e Mario Gila per attacco e difesa, i rossoneri si rivolgono ora al centrocampo, cercando di capire come e dove intervenire.
A tal proposito è intervenuto Niccolò Ceccarini che, con il suo editoriale su TMW, ha fatto il punto sul mercato del Milan, sottolineando la nuova "zona di interesse":
"Il Milan dopo aver preso Gonçalo Ramos e Gila sta facendo alcune valutazioni soprattutto a centrocampo. Il rinnovo di Modric per un’altra stagione è sempre più probabile ma è chiaro che i rossoneri non intendono fermarsi qui e stanno cercando altre soluzioni. Una di queste porta a Hojberg, che potrebbe lasciare il Marsiglia. I parametri di ingaggio ci sono tutti resta capire la richiesta della società francese. Un altro giocatore che piace molto è Karetsas del Genk. I rossoneri stanno valutando se approfondire il discorso o meno, tenendo presente che anche il Borussia Dortmund è entrato in corsa".
Un centrocampo che, con la probabile conferma di Modric, sta prendendo forma. Tuttavia i rossoneri sembrano vagliare più ipotesi per il centrocampo, con l'intenzione di aggiungere qualità alla rosa e trovare profili diversi per Amorim.
Karetsas e Højbjerg i due nomi per il centrocampoI nomi citati da Ceccarini sono i due nomi più caldi che ruotano in orbita Milan. Hojbjerg, classe '95, è in uscita dal Marsiglia e potrebbe rappresentare un colpo importante per i rossoneri. Il centrocampista danese offrirebbe esperienza e caratteristiche congeniali allo stile di gioco di Ruben Amorim. Oltre ad agire in maniera precisa e ordinata sulla mediana, Hojbjerg ha mostrato di essere in grado di incidere anche offensivamente, siglando 5 reti e 5 assist in 43 partite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA