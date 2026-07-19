La nuova stagione del Milan è ufficialmente iniziata. Gran parte dei ragazzi sono rientrati a Milanello e con loro il nuovo allenatore Ruben Amorim, pronto ad impartire i propri insegnamenti e a sviluppare la sua idea di calcio nel nuovo ambiente. Il tecnico portoghese è ormai attivo sul campo, ma il suo ruolo da manager va oltre i semplici impegni da allenatore: nel nuovo assetto dirigenziale, le sue indicazioni sono il perno dal quale partire per condurre operazioni di mercato mirate e utili ai suoi scopi e alle sue necessità.

Il calciomercato del Milan è ormai entrato nel vivo da diverse settimane e dopo aver posto rimedio ai due ruoli più carenti, acquistando Gonçalo Ramos e Mario Gila per attacco e difesa, i rossoneri si rivolgono ora al centrocampo, cercando di capire come e dove intervenire.

A tal proposito è intervenuto Niccolò Ceccarini che, con il suo editoriale su TMW, ha fatto il punto sul mercato del Milan, sottolineando la nuova "zona di interesse":

"Il Milan dopo aver preso Gonçalo Ramos e Gila sta facendo alcune valutazioni soprattutto a centrocampo. Il rinnovo di Modric per un’altra stagione è sempre più probabile ma è chiaro che i rossoneri non intendono fermarsi qui e stanno cercando altre soluzioni. Una di queste porta a Hojberg, che potrebbe lasciare il Marsiglia. I parametri di ingaggio ci sono tutti resta capire la richiesta della società francese. Un altro giocatore che piace molto è Karetsas del Genk. I rossoneri stanno valutando se approfondire il discorso o meno, tenendo presente che anche il Borussia Dortmund è entrato in corsa".

Un centrocampo che, con la probabile conferma di Modric, sta prendendo forma. Tuttavia i rossoneri sembrano vagliare più ipotesi per il centrocampo, con l'intenzione di aggiungere qualità alla rosa e trovare profili diversi per Amorim.

Karetsas e Højbjerg i due nomi per il centrocampo

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I nomi citati da Ceccarini sono i due nomi più caldi che ruotano in orbita Milan.classe '95, è in uscita dal Marsiglia eper i rossoneri. Il centrocampista danese offrirebbe esperienza e caratteristiche congeniali allo stile di gioco di Ruben Amorim. Oltre ad agire in maniera precisa e ordinata sulla mediana, Hojbjerg ha mostrato di essere in grado di incidere anche offensivamente, siglandPer la trequarti, invece, il nome che è circolato con più insistenza è quello di: il centrocampista offensivo è nella lista del Milan ormai da tempo, con i rossoneri che avrebbero aperto nei giorni scorsi dei canali di contatto con il suo entourage. Il profilo del greco ha affascinato il Diavolo, che però deve fare i conti con la concorrenza: Ilinfatti è piombato sul classe 2007 ed ha già avviato i contatti anche con il Genk, che chiede, per il momento, circaUn Milan attivo sul mercato, ma che deve stare attento se non vuole farsi scippare i talenti da sotto il naso.