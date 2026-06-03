Il Milan deve ancora decidere il suo futuro, mentre Rafael Leao ha già parlato del suo: il portoghese ha dichiarato di voler cambiare campionato durante il calciomercato estivo ed è pronto a lasciare i rossoneri. Dichiarazioni che sono arrivate in un periodo delicato per il club, visto che manca l'organigramma e il nuovo allenatore. Molti hanno pensato che questa mossa fosse strategica per abbassarne il prezzo, magari con una squadra già interessata e pronta a prendere il portoghese. Il giornalista Gianluigi Longari ha postato sul social X le ultime novità sul possibile addio di Rafael Leao dal Milan. Ecco i dettagli.