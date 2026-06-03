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C’è già un club su Leao? Longari fa chiarezza: “Ecco quando entrerà nel vivo l’addio al Milan”

C'è già un club su Leao? Longari fa chiarezza: 'Ecco quando entrerà nel vivo l'addio al Milan'
Gianluigi Longari fa chiarezza sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese vuole lasciare il Milan, ma la trattativa si accenderà solo dopo il Mondiale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve ancora decidere il suo futuro, mentre Rafael Leao ha già parlato del suo: il portoghese ha dichiarato di voler cambiare campionato durante il calciomercato estivo ed è pronto a lasciare i rossoneri. Dichiarazioni che sono arrivate in un periodo delicato per il club, visto che manca l'organigramma e il nuovo allenatore. Molti hanno pensato che questa mossa fosse strategica per abbassarne il prezzo, magari con una squadra già interessata e pronta a prendere il portoghese. Il giornalista Gianluigi Longari ha postato sul social X le ultime novità sul possibile addio di Rafael Leao dal Milan. Ecco i dettagli.

Calciomercato Milan, Longari fa chiarezza su Leao 

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"Rafa Leao al momento non sta vagliando nessuna offerta. Resta lo scenario descritto di una sua partenza dal Milan, che entrerà nel vivo dopo la sua esperienza al Mondiale con il Portogallo".

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Questa precisazione è molto importante perché sposta le tempistiche per una futura cessione di Leao. Il calciomercato intorno al portoghese sembra destinato ad accendersi dopo il Mondiale negli USA, dove il numero 10 rossonero spera di essere protagonista positivo con il suo Portogallo. Una notizia positiva anche per la strategia del Milan: oggi la richiesta per Leao potrebbe essere di circa 60 milioni di euro, ma se dovesse giocare benissimo al Mondiale, la valutazione sarebbe destinata a salire, per la gioia delle casse rossonere. In più il Milan avrà tutto il tempo di organizzare al meglio il futuro del club con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Leao potrebbe attendere le offerte di club importanti della Premier League, che sembrerebbe essere il vero obiettivo dell'attaccante rossonero.

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