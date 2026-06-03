Tempistiche cambiate: l'analisi—
Questa precisazione è molto importante perché sposta le tempistiche per una futura cessione di Leao. Il calciomercato intorno al portoghese sembra destinato ad accendersi dopo il Mondiale negli USA, dove il numero 10 rossonero spera di essere protagonista positivo con il suo Portogallo. Una notizia positiva anche per la strategia del Milan: oggi la richiesta per Leao potrebbe essere di circa 60 milioni di euro, ma se dovesse giocare benissimo al Mondiale, la valutazione sarebbe destinata a salire, per la gioia delle casse rossonere. In più il Milan avrà tutto il tempo di organizzare al meglio il futuro del club con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Leao potrebbe attendere le offerte di club importanti della Premier League, che sembrerebbe essere il vero obiettivo dell'attaccante rossonero.
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