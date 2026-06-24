Il nome di Gabriel Jesus potrebbe scaldare il mercato. Antonio Careca si è dichiarato favorevole a un trasferimento in Serie A dell’attaccante brasiliano, accostandolo alla Juventus e al Milan. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Il contratto in scadenza nel 2027 con l’Arsenal potrebbe agevolare le trattative per assicurarsi le prestazioni di Gabriel Jesus.

Milan, le parole di Careca su Gabriel Jesus

“Per il calcio italiano Gabriel Jesus sarebbe un bel colpo. Lo vedrei bene sia alla Juve sia al Milan. Uno con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene in Italia”.

Milan, i numeri di Gabriel Jesus

2020-21: 14 gol e 4 assist (Manchester City)

14 gol e 4 assist (Manchester City) 2021-22: 13 gol e 12 assist (Manchester City)

13 gol e 12 assist (Manchester City) 2022-23: 11 gol e 8 assist (Arsenal)

11 gol e 8 assist (Arsenal) 2023-24: 8 gol e 10 assist (Arsenal)

8 gol e 10 assist (Arsenal) 2024-25: 7 gol e 2 assist (Arsenal)

7 gol e 2 assist (Arsenal) 2025-26: 6 gol e 2 assist (Arsenal)

Gabriel Jesus-Milan, i possibili costi dell'operazione

Il nodo stipendio

L'ex attaccante brasiliano, protagonista in Italia dal 1987 al 1993 con 96 reti in 221 presenze con la maglia del Napoli, ha analizzato il potenziale impatto del calciatore nel nostro campionato. Queste le dichiarazioni disuai microfoni di ‘Tuttosport’.ha appena concluso la sua quarta stagione a Londra. Gli inizi al, l’affermazione ale il passaggio all’il brasiliano ha totalizzatocomplessive con i club, a cui si aggiungono 19 reti in 64 presenze con il Brasile, dove non viene convocato dal 2023. Il trend degli ultimi anni registra un nettodopo il picco di 23 gol realizzati nella stagione 2019/2020 con la maglia del Manchester City.Nel 2016, ilversanelle casse delper acquistare un allora diciannovenne. Nel 2022 l'sborsaper strapparlo a Pep Guardiola e portarlo a Londra. Oggi, il contratto in scadenza nel 2027, l'età (29 anni) e la lunga serie di infortuni hanno abbassato il suo valore di mercato a circa(dati ‘Transfermarkt.it'). Una cifra accessibile per i parametri finanziari delL'ostacolo principale è lopercepito in Premier League, pari a circa, bonus inclusi. Per firmare con ildovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Questa barriera economica rende più complessa l'operazione per la sessione estiva in corso, spostando le possibilità di riuscita verso un trasferimento a