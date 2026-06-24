L'ex bomber Careca consiglia l'acquisto di Gabriel Jesus a Milan e Juve: l'analisi tra calo realizzativo, costi del cartellino e l'ostacolo ingaggio
Brasile, Gabriel Jesus e Neymar: palleggi-show
Il nome di Gabriel Jesus potrebbe scaldare il mercato. Antonio Careca si è dichiarato favorevole a un trasferimento in Serie A dell’attaccante brasiliano, accostandolo alla Juventus e al Milan. Entrambe le squadre sono alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Il contratto in scadenza nel 2027 con l’Arsenal potrebbe agevolare le trattative per assicurarsi le prestazioni di Gabriel Jesus.
Milan, le parole di Careca su Gabriel JesusL'ex attaccante brasiliano, protagonista in Italia dal 1987 al 1993 con 96 reti in 221 presenze con la maglia del Napoli, ha analizzato il potenziale impatto del calciatore nel nostro campionato. Queste le dichiarazioni di Careca su Gabriel Jesus ai microfoni di ‘Tuttosport’.
“Per il calcio italiano Gabriel Jesus sarebbe un bel colpo. Lo vedrei bene sia alla Juve sia al Milan. Uno con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene in Italia”.
Milan, i numeri di Gabriel JesusGabriel Jesus ha appena concluso la sua quarta stagione a Londra. Gli inizi al Palmeiras, l’affermazione al Manchester City e il passaggio all’Arsenal: il brasiliano ha totalizzato 154 gol in 440 partite complessive con i club, a cui si aggiungono 19 reti in 64 presenze con il Brasile, dove non viene convocato dal 2023. Il trend degli ultimi anni registra un netto calo di rendimento dopo il picco di 23 gol realizzati nella stagione 2019/2020 con la maglia del Manchester City.
- 2020-21: 14 gol e 4 assist (Manchester City)
- 2021-22: 13 gol e 12 assist (Manchester City)
- 2022-23: 11 gol e 8 assist (Arsenal)
- 2023-24: 8 gol e 10 assist (Arsenal)
- 2024-25: 7 gol e 2 assist (Arsenal)
- 2025-26: 6 gol e 2 assist (Arsenal)
Gabriel Jesus-Milan, i possibili costi dell'operazioneNel 2016, il Manchester City versa 32 milioni di euro nelle casse del Palmeiras per acquistare un allora diciannovenne Gabriel Jesus. Nel 2022 l'Arsenal sborsa 45 milioni per strapparlo a Pep Guardiola e portarlo a Londra. Oggi, il contratto in scadenza nel 2027, l'età (29 anni) e la lunga serie di infortuni hanno abbassato il suo valore di mercato a circa 17 milioni di euro (dati ‘Transfermarkt.it'). Una cifra accessibile per i parametri finanziari del Milan.
Il nodo stipendioL'ostacolo principale è lo stipendio percepito in Premier League, pari a circa 10 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Per firmare con il Milan, Gabriel Jesus dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Questa barriera economica rende più complessa l'operazione per la sessione estiva in corso, spostando le possibilità di riuscita verso un trasferimento a parametro zero nel 2027.
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