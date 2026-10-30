Cardinale blinda Amorim e incendia il mercato: Endrick e Gonçalo Inácio nel mirino. La verità su Krösche

Occhi del Milan concentrati sul derby di domani sera contro l'Inter, ma le voci sul mercato non si fermano. Gerry Cardinale ha rilasciato un'intervista importantissima: blindato Ruben Amorim e segnali chiari verso il mercato invernale. I possibili obiettivi del Diavolo a gennaio e il punto sul nuovo "head of football" rossonero. PianetaMilan ha raccolto le notizie più importanti della mattinata analizzandole per voi.

Le parole di Cardinale: il punto su Markus Krösche

"Non sono vicino a un annuncio e non ho fretta. La scelta del responsabile dell’area sportiva è una delle più importanti dopo la transizione iniziata il 25 maggio, quando ho licenziato tutti e ho preso in mano la guida del club. Sto parlando con Krösche e con altre persone, i migliori nel calcio. Con una stagione che finisce a maggio e un mercato che comincerà a giugno, non voglio avere fretta. Adesso sto gestendo la società in maniera diretta e mi piace, ma non posso farlo per sempre perché ho anche un altro lavoro. In più ci sono persone molto più qualificate di me. A maggio però dovevo rifondare il Milan e solo uno come me poteva riuscirci. Arriverà un responsabile dell’area sportiva, ma sarà un tassello all’interno di una struttura organizzativa molto più articolata. Una persona che dovrà lavorare con me. Faremo tutto insieme perché non consegnerò più le chiavi della società a un direttore sportivo o a un responsabile dell’area sportiva".

Nella sua lunghissima intervista a "La Gazzetta dello Sport" Gerry Cardinale ha parlato anche di Markus Krösche e del possibile arrivo di un nuovo "head of football" al Milan:

Ci potrebbe volere quindi più tempo del previsto per l'arrivo di una nuova figura all'interno della dirigenza del Milan. Il possibile innesto di Markus Krösche potrebbe dare un ulteriore sprint al nuovo progetto rossonero con Ruben Amorim in panchina: il dirigente è molto esperto e sa benissimo come cercare talenti e poi valorizzarli al meglio. Il Diavolo ha fatto tanta fatica in estate a vendere i suoi esuberi e Krösche potrebbe essere molto utile sotto questo punto di vista.

Amorim totalmente blindato da Cardinale

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"Sono contento e ho piena fiducia in lui. Nel finale di Top Gun , il “mio” film, c’è una grande battuta: “Non abbandono la mia spalla (il pilota dell’aereo d’appoggio, ndr )” dice Tom Cruise. E io non abbandono Ruben. Non è assolutamente in pericolo. Resterò al suo fianco (lo ripete due volte, con forza, ndr ) e non commetterò gli errori commessi negli ultimi anni. È il mio tecnico e continueremo a lavorare insieme finché non riusciremo a fare il salto di qualità. Non puoi vincere se passi continuamente da un allenatore all’altro. Amorim l’ho scelto io. Se avessi commesso un errore, lo ammetterei, ma non penso di averlo commesso. Ha imparato molto da quello che è accaduto al Manchester United e l’ho ingaggiato perché mi ha spiegato gli errori fatti lì. Ha la cultura giusta, è un leader, un manager e un allenatore preparato. A Milanello si respira un’aria diversa da quella degli ultimi 4 anni. Il merito è suo. Sta imparando delle cose e la squadra deve trovare la propria coesione, capire come si possano ruotare i giocatori continuando a vincere. Per me un pareggio equivale a una sconfitta. Un punto non è lo scopo del gioco: i tre punti lo sono. Solo con le vittorie possiamo colmare il gap con le prime".

Sempre a "La Gazzetta dello Sport" Gerry Cardinale ha blindato totalmente Ruben Amorim:

Una presa di posizione importante da parte del numero uno del club: Amorim ha bisogno di tempo per trovare la quadra del suo Milan e avere le spalle coperte da parte della dirigenza e della proprietà del club è cruciale. L'allenatore deve lavorare in pace senza avere il terrore di fallire.

Mercato a gennaio: i segnali di Cardinale

"Dobbiamo continuare a migliorare la rosa perché in estate non sono riuscito a fare tutto quello che volevo. Stiamo ricostruendo la squadra e, anche se mi piacciono i nuovi arrivati, quelli che sono rimasti e... i nomi di cui mi sono liberato, probabilmente ci vorranno un altro paio di sessioni di mercato per completare tutto. Siamo arrivati soltanto a un quarto del percorso e la priorità è costruire una squadra che abbia la capacità di affrontare gli infortuni. Se partecipi alle coppe europee e giochi... l’Amorim Ball (dice proprio così, ndr ), ovvero un calcio ad altissimo ritmo, con transizioni rapide, in cui tutti corrono tra i 9 e gli 11 chilometri a partita, hai l’obbligo di ruotare gli uomini. Per questo a gennaio sul mercato continueremo a essere aggressivi, opportunisti e a rinforzare la nostra panchina. Il mio stile è quello di muovermi con decisione e rapidamente. Per me conta ottenere ciò che vogliamo, giocatori... da Milan. Non sperpererò denaro, ma quando mi metto in testa di prendere un calciatore, faccio tutto ciò che posso per riuscirci".

Endrick e Gonçalo Inácio sempre nei pensieri

"Sarà un Milan attivo a gennaio, molto operativo. Ha già iniziato le sue chiamate con la priorità per il difensore centrale. Ci sono nomi che i rossoneri conoscono già a memoria come Gonçalo Inácio, che è un giocatore che Amorim ha indicato in estate e su cui il Milan ha lavorato, ma non è l'unico nome".

Sempre a la rosea Gerry Cardinale ha parlato chiaro del prossimo mercato di gennaio:Sulla scia delle parole di Gerry Cardinale, il giornalista Fabrizio Romano ha aggiornato sul mercato del Milan su "YouTube":

Visti gli infortuni di Matteo Gabbia e Fikayo Tomori il Milan sarà quasi costretto a chiudere per un difensore centrale: Amorim conosce bene Gonçalo Inácio visto che lo ha allenato allo Sporting. Potrebbe costare circa 40 milioni di euro e potrebbe aggiungere regia dal basso e un'ottima capacità di uscire dal pressing palla al piede. In attacco il pallino di Cardinale resta Endrick: come racconta Romano il Milan si è posizionato la scorsa estate, ma tutto dipenderà dal Real Madrid. Se si dovesse aprire una finestra, il Diavolo sarebbe pronto in prima linea. Endrick resta assolutamente un obiettivo che potrebbe fare svoltare l'attacco del Milan: il brasiliano è un talento assoluto, ha tutte le caratteristiche adatte al calcio di Amorim e potrebbe coprire vari ruoli per il Diavolo (prima o seconda punta, trequartista e anche esterno d'attacco).