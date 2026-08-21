Cardinale a Milanello: incontro di mercato con Amorim. Nuovo trequartista certo, mentre il difensore ...

Blitz di Cardinale a Milanello per pianificare il mercato con Amorim. Dal sostituto di Tomori all'offerta del Porto per Giménez: i dettagli
Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato
Oggi Cardinale sarà a Milanello: non solo il colloquio con Rafael Leão, previsti anche incontri di gruppo e individuali. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il numero uno del club si confronterà anche con Amorim parlando anche delle mosse possibili di mercato.
L'attacco e l'ombra del Porto su Santiago GiménezL’attacco resta in evoluzione anche per via della cessione di Santiago Giménez al Porto: pronta una nuova offerta ai rossoneri con l'obiettivo di chiudere l'operazione. Da capire quali saranno le prossime mosse del Milan: ricordiamo che dopo l'ultimo blitz di Cardinale a Milanello, sono venuti fuori i nomi dei calciatori fuori progetto. Oggi potrebbero arrivare ulteriori novità sui possibili nuovi innesti.
Il difensore centrale, aldilà delle possibili indiscrezioni, resta una priorità importante.
Tomori è in uscita, Odogu è già stato ceduto in prestito: anche solo numericamente servirebbe un nuovo innesto.
Le richieste tattiche per la nuova difesa del MilanIn più serve un difensore in grado di:
- Impostare dal basso ed evitare i lanci lunghi.
- Giocare al meglio contro la pressione alta avversaria.
In rosa c'è solo Mario Gila con queste caratteristiche, mentre gli altri calciatori si devono adattare a un calcio molto diverso da quello giocato la scorsa stagione da Massimiliano Allegri.
Per questo il Milan dovrebbe fare un'ulteriore sacrificio, non solo per il colpo sulla trequarti, ma anche per il rinforzo al centro della difesa. Con questi due ulteriori innesti, Amorim potrebbe avere una rosa più che buona per cercare di ottenere gli obiettivi stagionali, sia in Italia che in Europa.
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