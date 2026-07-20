Kerim Alajbegović con la maglia dell'Atalanta? Non è ancora chiusa l'operazione di mercato, con il Milan ancora in corsa

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Procedono bene i primi giorni di allenamento del Milan di Rúben Amorim

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Le vie del calciomercato sono davvero infinite e possono nascondere delle possibili sorprese, anche quando un colpo sembra fatto o quasi impossibile. Le trattative per i giovani talenti internazionali sono molto importanti anche per le squadre della Serie A, pronte a investire per futuri possibili campioni, a prezzi ancora relativamente contenuti.

Frenata Atalanta-Leverkusen per Alajbegović: si inserisce il Milan

Quello che sembrava essere un colpo di mercato quasi concluso sull'asse Italia-Germania rischia ora di trasformarsi in un possibile intreccio estivo del campionato italiano. Come riporta il sito Calciomercato.com, sembrava tutto fatto per vedere Kerim Alajbegović con la maglia dell'Atalanta a partire dalla prossima stagione: il futuro del bosniaco, invece, potrebbe essere tutto ancora da scoprire.
Capitolo Alajbegović: possibile frenata Atalanta. Milan ancora in corsa

C'è una forte frenata nella trattativa tra la Dea e il Bayer Leverkusen, visto che il club tedesco vuole 30 milioni di euro più bonus. Occhio al possibile interesse della Fiorentina e anche del Milan: resta l'idea di poter sfidare l'Atalanta, nonostante l'obiettivo principale per la trequarti rossonera resti Karetsas. Se il Milan dovesse inserirsi davvero e con forza per Alajbegović, il blasone del club potrebbe fare la differenza sulla volontà del bosniaco. Occhio anche alle possibili sorprese dalla Premier League.

L'identikit perfetto per il 3-4-2-1 di Rúben Amorim

La brusca frenata tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen per Kerim Alajbegović riapre ufficialmente i giochi, con il Milan che potrebbe sfruttare un assist di mercato importante.

I fattori chiave che potrebbero favorire il blitz del Diavolo:

  • Flessibilità economica: la richiesta tedesca da 30 milioni di euro più bonus ha congelato i nerazzurri, mentre il Diavolo ha dimostrato in questa sessione di chiudere i colpi in pochissimo tempo se vuole davvero.
  • Collocazione tattica ideale: il trequartista bosniaco, insieme a Konstantinos Karetsas, rappresenta un identikit ideale per il tipo di calcio offensivo di Rúben Amorim. Alajbegović è un talento molto interessante che potrebbe crescere al meglio nel ruolo di trequartista nel 3-4-2-1 dell'allenatore portoghese.

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