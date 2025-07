Calciomercato, Vlahovic tentato dal Milan di Allegri. Ma c’è un problema

Il legame, forte, però è rimasto tale nonostante qualche incomprensione e, per la 'rosea', Vlahovic farebbe fatica a dire di no ad Allegri, aprendo dunque a un eventuale trasferimento al Milan già in questa sessione di calciomercato. Ma qual è la situazione attuale?

Calciomercato Milan, chance di arrivare a Vlahovic? La situazione — Vlahovic, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2026 con uno stipendio di 12 milioni di euro netti a stagione, non vuole firmare il rinnovo (che sarebbe con ingaggio ribassato) e punta ad andare via tra un anno, a parametro zero. Anche perché, finora, le offerte ricevute non sono state allettanti.

Ci ha provato sul serio solo il Fenerbahçe di José Mourinho, ma Vlahovic in Turchia non vuole andare. Così come non intende prendere in esame ora la possibilità di andare in Arabia Saudita. Preferisce restare dov'è, incassare tanti soldi e, da svincolato, tra un anno scegliersi la destinazione.

La Juventus, invece, punta a cederlo ora per togliersi uno stipendio pesante dal bilancio e per incassare qualcosa. I bianconeri incontreranno presto il suo agente, Darko Ristic, per dirimere la questione. Finora, però, Vlahovic non ha dato alcun segnale di apertura alla Juve per una partenza subito.

Ecco come (e quando) potrebbe vestire la maglia rossonera — Ristic, per il quotidiano sportivo nazionale, ha già avuto abboccamenti con Milan e Inter per Vlahovic per l'estate 2026, quando si potrà muovere gratis, ma i rossoneri potrebbero voler anticipare la mossa di calciomercato di dodici mesi. Finora, il Milan non ha fatto passi ufficiali e non li farà a breve.

Più passerà il tempo, infatti, più le condizioni economiche dell'operazione Vlahovic potrebbero farsi vantaggiose. Il Milan gli offrirebbe uno stipendio non superiore ai 6 milioni di euro netti a stagione, ma il serbo vuole continuare a prenderne 12. Come si fa? Con il contributo della Juventus, che dovrebbe dargli una buonuscita che 'pareggi' quanto l'attaccante perderebbe sul contratto.

Vlahovic, dunque, intenzionato a restare per ora alla Juventus e andare via in scadenza. Ma al Milan del suo vecchio tecnico Allegri non saprebbe dire di no. Se basterà l'ingresso in campo, concreto, dei rossoneri a fargli cambiare idea, poi, ce lo diranno le prossime settimane.