Calciomercato – Ufficiale: Memphis Depay al Barcellona | News

Adesso è ufficiale: l'ex attaccante del Lione, Memphis Depay, è un nuovo calciatore del Barcellona. Sfuma l'obiettivo di mercato del Milan

Sfuma uno degli obiettivi di mercato del Milan per rinforzare l'attacco di Stefano Pioli. Memphis Depay, dopo aver lasciato il Lione a parametro zero, è un nuovo calciatore del Barcellona. La conferma arriva direttamente dal profilo Twitter del club 'blaugrana', annunciando l'attaccante olandese in grande stile. 'Cuore di un leone', le parole apparse sull'account social della società catalana. L'ex Manchester United ha firmato un contratto che lo legherà con la nuova squadra fino al 2023. Intanto il Milan pensa a rinforzare l'organico: ecco le ultime news di mercato.