Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Kane vuole la Premier”

Il calciomercato del Milan, potrebbe essere molto incentrato sull'attaccante del futuro. I rossoneri potrebbero andare alla ricerca di una punta forte, per la prossima stagione e per il futuro del club. Anche il Real Madrid, potrebbe essere alla ricerca di una nuova punta nella prossima sessione di calciomercato. La formazione spagnola sarebbe interessata a Harry Kane ma questo potrebbe rimanere un sogno di calciomercato. Secondo quanto riporta il Sun, l'attaccante inglese vorrebbe rimanere in Inghilterra per inseguire l’obiettivo di miglior marcatore di sempre della competizione con il Manchester United pronto a farsi avanti. Non sarebbe da escludere anche una permanenza al Tottenham e una partenza nel 2024 a parametro zero. Sul calciatore inglese, ci sono stati anche dei rumor riguardo il Milan. LEGGI ANCHE: Milan, duttilità ed esperienza. Che occasione dalla Premier!