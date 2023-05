Calciomercato – Il Real Madrid chiama Kane, ma attenzione al Milan

Secondo quanto riportato da AS, noto quotidiano sportivo spagnolo, il Real Madrid avrebbe inserito tra gli obiettivi di mercato l'attaccante inglese Harry Kane . Il centravanti del Tottenham , infatti, sembrerebbe intenzionato a lasciare gli Spurs e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Il suo contratto scade a giungo 2024 ma, per ora, le trattative per il prolungamento con il club londinese parrebbero essere in fase di stallo.

Calciomercato Milan, Kane una possibilità?

Non solo i blancos, Kane non sembrerebbe essere solo un obiettivo delle squadre estere. In Italia, come riportato da QS, vi sarebbe una suggestione Milan per l'attaccante inglese, i rossoneri sono alla ricerca della punta per il futuro. Non un'operazione, forse, fattibile per questa estate, data anche la valutazione fatta dal Tottenham di circa 80 milioni di euro, ma più per la prossima stagione, quando Kane potrebbe liberarsi a parametro zero. Il tutto, però, potrebbe dipendere dalle scelte del Real Madrid. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi su un centrocampista dell'Arsenal