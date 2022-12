Calciomercato – Dalla Spagna: “Su Kessié due club italiani” | News

Non se la sta passando bene in quel di Barcellona Franck Kessié. L'ex centrocampista del Milan, una volta salutato i rossoneri in estate a parametro zero, si è trasferito alla corte di Xavi ma diversamente da quanto si potesse aspettare fin qui ha giocato veramente poco. Proprio per questo motivo non è da escludere un addio ai blaugrana già durante il mese di gennaio.