Con la chiusura ufficiale del calciomercato estivo 2026, è tempo di bilanci per il campionato di Serie A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha stilato il consueto pagellone di fine sessione per i venti club della massima serie. Nell'analisi del quotidiano romano spicca il giudizio sul Milan di Rúben Amorim, che si attesta su una sufficienza piena dopo una vera e propria rivoluzione attuata nel reparto offensivo. Il verdetto generale premia l'Inter come regina del mercato, mentre boccia sonoramente le gestioni di Napoli e Bologna.

Le pagelle del Corriere dello Sport: Inter da 8, il Como stupisce in zona Champions

Il voto al Milan: attacco rivoluzionato e le idee di Amorim

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Dalla sufficienza alle note dolenti: Napoli e Bologna sono i peggiori

Il voto più alto della sessione estiva è stato assegnato all'Inter (voto 8). Secondo il quotidiano capitolino, i nerazzurri hanno puntellato una rosa già vincente inserendo tre innesti di spessore dalla Premier League: John Stones, Djed Spence e Curtis Jones. Subito dietro si posiziona la sorpresa Como (voto 7,5), capace di rinforzarsi in ogni reparto – con il colpo Moise Kean in prima linea – per affrontare al meglio la storica avventura in Champions League. A quota 7 si attesta invece un terzetto composto da Roma (ottimi gli arrivi di Mora, Molina e Castro), Atalanta (con gli innesti di Kessié e Rowe) e Frosinone.Per quanto riguarda il Milan, il giudizio del *CorSport* si ferma a unin pagella. La valutazione della sessione rossonera è stata così motivata dagli esperti di mercato: "Attacco rivoluzionato. Via Santiago Giménez, Rafael Leão, Christopher Nkunku, dentro Gonçalo Ramos, Omari Hutchinson, Diego Moreira. Le idee ci sono, ora bisogna vedere come legheranno i nuovi. Mario Gila in difesa". La dirigenza di Via Aldo Rossi ha scelto la linea del rinnovamento profondo, posizionandosi sullo stesso gradino di Juventus, Fiorentina, Venezia e Monza, anch'esse valutate con un 6,5.Nel resto della griglia della Serie A, si registrano la sufficienza piena (voto 6) per Lazio e Cagliari, prima di scendere nelle zone calde dei bocciati. Troviamo un'insufficienza leggera (voto 5,5) per Udinese, Sassuolo, Parma e Genoa, mentre rasentano la mediocrità Torino e Lecce con un pesante 5 in pagella. I verdetti più duri del *Corriere dello Sport* colpiscono però Napoli e Bologna, maglie nere del calciomercato con un secco 4,5. Gli azzurri pagano una sessione incentrata quasi esclusivamente sullo sfoltimento della rosa senza innesti di qualità in attacco; i rossoblù vengono puniti per aver ceduto i propri gioielli rimpiazzandoli con troppe scommesse, a partire dalla guida tecnica.