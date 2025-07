Il 14 dicembre 2023 , poi, ha esordito in Prima Squadra , con Gian Piero Gasperini allenatore, in Raków-Atalanta 0-4 di Europa League , entrando all' 84' .

Nella stagione successiva, la 2024-2025, per Palestra ben 15 presenze in nerazzurro, per un totale di 394', in tutte le competizioni disputate dalla 'Dea'. Ora, l'interesse di due top club del calcio italiano come Milan e Juventus.