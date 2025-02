È il miglior Alexis di sempre sotto questo punto di vista. Al punto che la Roma, secondo quanto riferito da 'calciomercato.com', in estate vorrebbe provare ad ingaggiare il giocatore a titolo definitivo dal club di Via Aldo Rossi. Vedremo se, eventualmente, sempre nell'ambito dello scambio con Abraham, con un altro calciatore o se in un'operazione assestante.

Occhio, però, perché nel caso in cui Sérgio Conceição restasse l'allenatore del Diavolo nella stagione 2025-2026, il destino di Saelemaekers potrebbe ricolorarsi di rossonero. Al portoghese il numero 56 piace e se lo terrebbe volentieri in rosa per il suo 4-4-2. LEGGI ANCHE: Milan, Leao verso la panchina? I numeri quando entra a gara in corso >>>