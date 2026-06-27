Come anticipato da 'Sport', Jorge Mendes avrebbe proposto al Milan Marco Casadó, mediano classe 2003 in uscita dal Barcellona. A fornire ulteriori aggiornamenti sull'operazione ci ha pensato Fabrizio Romano. Intervenuto sul proprio canale Youtube, l'esperto di calciomercato ha confermato l'indiscrezione lanciata dal quotidiano spagnolo, spiegando anche quali siano le reali possibilità che l'operazione vada in porto.

Milan, ma chi è Casadó?

Calciomercato Milan, le parole di Romano su Casadó

“Marc Casadó lascerà il Barcellona in estate. Ha giocato pochissimo ed è scivolato indietro nelle gerarchie. Per il club catalano sarebbe tutta plusvalenza. Non è mai stato a un passo dal Monaco, ma attenzione all'Arabia Saudita: la possibilità esiste, bisogna solo capire se il giocatore accetterà la destinazione. Per quanto riguarda il Milan, al momento non c'è nessuna trattativa vera e propria. È evidente che parlando con un agente come Jorge Mendes escano molti nomi, e sono sicuro che Casadó sia stato offerto ai rossoneri. Ad oggi, però, il Milan non ha chiesto di avviare l'operazione. Non c'è nulla di concreto o in piedi, quindi conviene aspettare”.

Fofana e Loftus-Cheek per arrivare a Casadó

Cresciuto a ‘La Masia’,ha debuttato in prima squadra il 1° novembre 2022 in Champions League contro il Viktoria Plzen, alla tenera età di, subentrando all'ex rossonero Franck Kessié. Con la maglia blaugrana il mediano spagnolo ha collezionato finora, impreziosite da. Nell'ultima stagione il calciatore ha giocato 34 partite (1397 minuti) firmando un assist. Si tratta di uncon un'eccellente visione di gioco e un'innataQueste le dichiarazioni disul possibile affarePrima di dare il via all'eventuale operazione, il Milan dovrà riuscire a piazzare qualche colpo in uscita in mezzo al campo. I principali indiziati a lasciare Milano sono, ma in Via Aldo Rossi non si registrano ancora offerte ufficiali.