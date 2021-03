Calciomercato Roma – Vlahovic non rinnova: c’è il Milan

Vlahovic nel mirino di Roma e Milan

Il campionato di Milan e Roma ha un obiettivo comune e anche percorsi molto simili: entrambe vogliono la qualificazione in Champions League ed erano partite molto forte. Il Milan è sempre stato un passo avanti, ma ora tutte e due stanno vivendo un periodo di calo, che le sta portando a perdere posizioni di classifica. Ora c’è ovviamente la voglia di reagire il prima possibile, per evitare di perdere quanto di buono fatto, ma si pensa anche al calciomercato.

Anche sul mercato, infatti, gli obiettivi di Milan e Roma potrebbero essere molto simili. In particolare un profilo d’attacco è nel mirino di entrambe le società: si tratta di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. Giovanissimo, essendo un classe 2000, si è messo in mostra in questo campionato e nell’ultima giornata ha realizzato una splendida tripletta. La Fiorentina se lo gode, ma trema per il futuro…

Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la società viola è pronta a triplicare il suo stipendio, secondo la Gazzetta, onde evitare particolari problematiche. Tuttavia, attualmente Vlahovic percepisce solo 400 mila euro e dunque il rinnovo proposto è da “solo” 1,2 milioni. La sensazione, però, è che Vlahovic non abbia intenzione di accettare l’offerta e di prolungare il suo contratto con la Fiorentina. Ecco, dunque, che il calciomercato potrebbe infiammarsi improvvisamente.

Alla finestra ci sono appunto Milan e Roma, in attesa di capire come evolverà la situazione. I rossoneri sembrano aver preso il vantaggio, nonostante i capitolini si siano mossi per primi. Infatti Vlahovic ha come idolo proprio Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981 con cui potrebbe far coppa il prossimo anno, per poi prenderne il posto. Il prezzo potrebbe essere di circa 16 milioni. Occhio però alla situazione Edin Dzeko. Il bosniaco classe 1986 potrebbe lasciare la Roma, avendo il contratto in scadenza tra un anno. Una cessione che potrebbe portare circa 8 milioni nelle casse giallorosse. Intanto il Milan osserva un attaccante in Premier League >>>