Calciomercato, riflettori puntati su Tonali: può tornare in Serie A, ecco dove

Non è solo una suggestione di mercato, ma un’idea che sta prendendo corpo nei pensieri della Juventus . Il desiderio di riportare Sandro Tonali, ex Milan, in Italia si sta facendo sempre più concreto, alimentando l’interesse dei tifosi e accendendo l’immaginazione anche in una fase della stagione in cui il campo dovrebbe dominare la scena.

Calciomercato, Tonali, profumo di Serie A: la Juve vuole riportarlo a casa

Come riferito da Tuttosport, il centrocampista, attualmente al Newcastle, è da tempo un profilo che stuzzica la dirigenza bianconera. Nonostante la parentesi difficile vissuta a causa della squalifica, il suo ritorno in campo ha mostrato che il talento è rimasto intatto. In Premier League è tornato a essere una pedina fondamentale, e le qualità tecniche che lo hanno reso protagonista in Serie A non sono mai state messe in discussione.