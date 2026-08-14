Il mercato del Milan entra nuovamente nel vivo. Alla continua ricerca di un fantasista mancino di grande qualità da regalare alla propria osa, il club rossonero guarda con attenzione alla Bundesliga. Tra i profili seguiti con maggior interesse spicca Said El Mala, giovane gioiello classe 2006 del Colonia, per il quale la strada sembrava, fino a poche ore fa, sbarrata dalla concorrenza forte del Borussia Dortmund.

Calciomercato, trattativa fermata per El Mala?

Ilha lavorato per diverse settimane per cercare di ingaggiare il giovane, intavolando delle trattative molto serrate. L'ultima assalto al giovane, però, è andato a vuoto. Secondo quanto riferito da Sky Sport Germania, dopo l'ennesimo no del Colonia, il BVB ha scelto di abbandonare la pista e andare su altri obiettivi.

A confermare ulteriormente la fumata nera è stato il responsabile dell'area sportiva del Borussia Dortmund, Lars Ricken:

"Said El Mala non è un giocatore del Borussia Dortmund e non si unirà al club quest'estate. Negli ultimi giorni abbiamo avuto discussioni franche con la dirigenza del Colonia (1. FC Köln), ma hanno rifiutato la nostra ultima offerta. Il Borussia Dortmund non presenterà ulteriori offerte e non proseguirà oltre la trattativa per il trasferimento del giocatore."

L'ipotesi Milan

La rinuncia del club tedesco riapre improvvisamente la strada al Milan. Nelle prossime ore potrebbero giungere ulteriori dettagli direttamente dalla Germania: i rossoneri però studiano l'opportunità per capire se ci siano margini per un affondo concreto. Il, però spara alto: per il giovane servono almeno 50 milioni di euro.