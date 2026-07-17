Nel calciomercato nulla è davvero scritto finché non ci sono le firme. La parabola di Ederson però, ha dell'incredibile. Sembrava tutto fatto: un affare concluso sulla base di 40 milioni pronti a volare nelle casse dall'Atalanta provenienti dal Manchester United. Il centrocampista brasiliano, alla fine, è dovuto rimanere in Italia a causa di alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Negli ultimi giorni, però, si parlava anche di un concreto interessamento del Milan ormai sfumato. Ma perché?

Calciomercato, Ederson rinnova con l'Atalanta

Facciamo un passo indietro. La trattativa con ilera arrivata ai dettagli finali ma a bloccare l'affare, come riferito precedentemente, sono stati alcuni problemi emersi durante le visite mediche. Di fronte ai dubbi, il club inglese ha deciso di far saltare il trasferimento.

In questo momento d' incertezza si è inserito il Milan. I dirigenti rossoneri, alla ricerca di un centrocampista, hanno fiutato l'occasione e hanno seguito con attenzione la vicenda. L'avvicinamento del Milan però ha accelerato le contromosse dell'Atalanta: decisive sono state le parole espresse in settimana da Maurizio Sarri, che ha spento sul nascere i rossoneri definendo il brasiliano un elemento imprescindibile. Oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità: Ederson ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con l'Atalanta.

"Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame fra Éderson José dos Santos Lourenço da Silva e Atalanta BC. Il 27enne centrocampista brasiliano ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC"