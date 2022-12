Calciomercato Napoli – Occhi sull’ex difensore del Milan Tiago Djalo | News

Nonostante il primo posto in Serie A, il Napoli potrebbe rinforzare la propria rosa durante il mercato di gennaio. Dopo aver acquistato Victor Osimhen, la squadra di Aurelio De Laurentiis potrebbe nuovamente bussare alla porta del Lille, club francese che da anni ormai sforna talenti in maniera regolare. Questa volta, però, gli azzurri non vorrebbero comprare un attaccante ma un difensore.