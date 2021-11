Calciomercato Milan – Ziyech potrebbe lasciare il Chelsea a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, Hakim Ziyech potrebbe lasciare il Chelsea nel mercato di gennaio

E' stato accostato al Milan durante la finestra estiva di calciomercato, adesso Hakim Ziyech rischia di diventare anche il tormentone del mercato invernale. Secondo quanto riferisce il 'Telegraph', il calciatore del Chelsea potrebbe lasciare i 'blues' a gennaio davanti ad un'offerta importante. Sul calciatore marocchino ci sarebbero Barcellona e Borussia Dortmund, ma entrambi i club sono avvisati: Abramovich non cederà il classe 1993 in prestito. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza. Idea dall'Atalanta.