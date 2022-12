Calciomercato Milan – Ziyech vuole lasciare il Chelsea già a gennaio

Brillante con il Marocco, in ombra al Chelsea. E' questo il paradosso di Hakim Ziyech, calciatore che ha trascinato al primo posto nel girone F la sua nazionale, chiudendo davanti a nazionali più blasonate come Croazia (seconda) e Belgio (terza, eliminata). Anche ieri il marocchino è andato in rete nel match contro il Canada, terminato poi 2-1 proprio in favore degli africani. Come si diceva poco prima, però, è in ombra con il Chelsea. A Londra, infatti, Ziyech non se la sta passando bene e potrebbe cambiare aria.