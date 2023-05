Calciomercato Milan – Zhegrova a destra? Opzione possibile: il motivo

Edon Zhegrova , esterno destro offensivo del Lille , possibile obiettivo di calciomercato del Milan ? 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ne parla come un'ipotesi possibile. Tutto nasce a partire da un post, pubblicato sulla sua pagina ufficiale del popolare social network 'Facebook', del giornalista Arlind Sadiku.

"San Siro dovrebbe essere la seconda casa di uno dei giocatori della Nazionale del Kosovo dalla prossima estate", ha scritto Sadiku, corredando il tutto con i colori rossoneri. Per la 'rosea', tutto porta a pensare che possa essere Zhegrova, classe 1999 , autore di una buona stagione in Francia con la squadra allenata da Paulo Fonseca ( 4 gol e 5 assist in 24 partite tra Ligue 1 e Coppa di Francia ).

Calciomercato Milan, arriva Zhegrova dal Lille? Il punto

Il giocatore, nato in Germania, ha qualità per spingere sulla destra (anche se il sinistro è il suo piede naturale). Secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe assicurare quella qualità di rendimento sempre mancata a Junior Messias. Non vanno, poi, sottovalutati, al fine di un possibile trasferimento di Zhegrova al Milan nel calciomercato estivo, gli ottimi rapporti tra i rossoneri e il Lille, testimoniati anche dall'ultima sinergia per chiudere il caso Rafael Leão con lo Sporting Lisbona. Milan, 20 milioni per un colpo da urlo >>>