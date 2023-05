Calciomercato Milan – Esterno destro, 20 milioni per un colpo da urlo

Stasera, a 'San Siro', il Milan ospiterà la Sampdoria per la terzultima giornata della Serie A 2022-2023. Una partita da vincere a ogni costo per alimentare la speranza di giocare in Champions League anche nella prossima stagione. Partecipare alla Champions nella stagione 2023-2024, infatti, per il Diavolo sarebbe di vitale importanza. Dal punto di vista degli introiti, in primis e, in seconda battuta, affinché i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara possano condurre una sessione di mercato più aggressiva e 'semplice'.