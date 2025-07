Calciomercato Milan, Xhaka si allontana: il retroscena sull'affare

Il Milan, dal canto suo, non vuole andare oltre una spesa di 10 . Questo nonostante il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare , abbia già in pugno l'accordo con il numero 34 delle 'Aspirine' sul contratto.

Dalla 'stanza dei bottoni' rossonera, però, per 'Tuttosport', il diktat è chiaro: non si spenderanno 15 milioni di euro per un giocatore, seppur ottimo e valido, classe 1992, quindi in fase calante della carriera e difficilmente rivendibile.