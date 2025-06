Calciomercato Milan, Xhaka primo colpo di Tare? I due nodi da sciogliere

Il Milan ha inserito Granit Xhaka in cima alla lista dei suoi rinforzi per il suo centrocampo in questo calciomercato estivo. Le ultime news

Daniele Triolo Redattore 23 giugno 2025 (modifica il 23 giugno 2025 | 09:35)

In questo calciomercato estivo il Milan non ha ancora ufficializzato acquisti, ma presto il direttore sportivo Igli Tare spera di poter presentare il primo colpo del suo nuovo corso. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il dirigente albanese sia in forte pressing su Granit Xhaka. Questa potrebbe essere la settimana dell’assalto.