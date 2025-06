Calciomercato Milan, Xhaka ha detto sì: ora spinge per il trasferimento

Granit Xhaka vuole lasciare il Bayer Leverkusen per il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ma servirà l'accordo tra i due club

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Granit Xhaka , classe 1992 , centrocampista svizzero di origini kosovare obiettivo di calciomercato del Milan , ha detto di sì al trasferimento in rossonero e ora - nonostante con il Bayer Leverkusen potrebbe giocare la Champions League - sta spingendo per l'approdo in Italia .

Calciomercato, Xhaka vuole il Milan: il punto

Xhaka ha già giocato in Svizzera con il Basilea, in Germania con Borussia Mönchengladbach prima e Bayer Leverkusen ora; nel mezzo, l'esperienza in Inghilterra con l'Arsenal. Ora, dopo aver toccato i vertici della Bundesliga con la vittoria del titolo nel 2024, l'esperto regista ritiene che sia il momento giusto per ripartire da un altro campionato, in un altro Paese.