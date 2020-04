Calciomercato Milan – Werner, il Liverpool non vuole pagare la clausola

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Sky Sports UK’, Timo Werner avrebbe accettato la destinazione Liverpool in vista del prossimo anno. Sul giocatore tedesco pende una clausola di 52 milioni di sterline (equivalenti a circa 60 milioni di euro), che però i ‘Reds’ non vogliono di pagare. L’intenzione del club inglese sarebbe quella di aspettare oltre il 15 giugno, data in cui è prevista la scadenza della clausola suddetta. Sull’attaccante del Lipsia c’è anche l’interesse del Milan visto il possibile approdo di Ralf Rangnick, colui il quale lo ha scoperto e portato al club della ‘Red Bull’. Icardi al Milan è possibile? Un importante ex dirigente non ha dubbi, continua a leggere >>>

