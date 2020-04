Calciomercato Milan – Icardi in rossonero? Per Moggi è possibile | News

CALCIOMERCATO MILAN – Mauro Icardi, autore di 20 gol in 31 gare finora in questa stagione con il PSG, potrebbe far ritorno all’Inter, in estate, qualora i parigini non esercitassero l’opzione di riscatto del suo cartellino evitando, dunque, di versare i 70 milioni di euro previsti dagli accordi nelle casse del club di Via della Liberazione.

Nel caso in cui Icardi facesse ritorno a Milano, potrebbe non fermarsi in nerazzurro, ma salpare verso altri lidi. Lo vuole la Juventus, lo cerca il Napoli ma ci sarebbe persino una suggestione Milan, alla ricerca, da tempo, di un numero 9 di livello internazionale che risolva i problemi offensivi del Diavolo.

Soprattutto nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse restare al Milan la prossima stagione. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di ‘Canale 21‘ e, parlando della prospettiva che Icardi si accasi alla fine alla corte di Maurizio Sarri a Torino, è sembrato piuttosto lapidario.

"Non so la trattativa come andrà a finire, ma mi sento di escludere l'argentino. Se Gonzalo Higuaín va in panchina spesso, immaginate Icardi: col sistema di Sarri non giocherebbe, la palla non la vedrebbe mai. Sarebbe molto più idoneo per il Napoli, ma dicono che andrà al Milan". Da Moggi, quindi, un'importante conferma sulla possibilità Icardi per i rossoneri.