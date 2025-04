Calciomercato Milan, Walker riscatto sicuro? Dipende da...

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato , il Milan sarebbe pronto a riscattare dal Manchester City Kyle Walker . Il giocatore, infatti, è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Al momento Walker è ai box per la frattura al braccio, ma siamo sicuri che il riscatto del Milan sia davvero certo? Non è detto. Fabrizio Romano ha parlato del futuro del terzino inglese. Le ultime

"La storia tra il Manchester City e Kyle Walker finirà in estate, indipendentemente dalla futura decisione del Milan". Infatti Romano parla delle mosse rossonere: "Il Milan ha una clausola di opzione d'acquisto per Walker, ma la decisione verrà presa con il nuovo direttore. In ogni caso, Walker non resterà al City perché ingaggeranno un nuovo terzino". Vedremo quali saranno le decisioni del Milan nella prossima sessione di calciomercato.