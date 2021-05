Calciomercato Milan – Vlahovic si allontana: ecco la proposta di Commisso

Le ultime notizie di calciomercato del Milan. Ecco il piano pensato da Commisso per tenere Vlahovic, accostato al Milan negli ultimi mesi

Il Milan è da tempo sulle tracce di Dusan Vlahovic, attaccante serbo in forza alla Fiorentina. Nelle ultime settimane, la pista che poteva portare l'ex Partizan a Milanello si è raffreddata. L'elevata cifra richiesta da Rocco Commisso per la cessione del suo gioiellino (60 milioni di euro) ha complicato i piani della dirigenza rossonera, la quale sta sondando altri nomi per rinforzare l'attacco. Proprio il presidente viola avrebbe ideato il piano per trattenere il classe 2000. Stando a quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', il proprietario di 'Mediacom' vorrebbe proporre al centravanti un contratto fino al 2026 sulla base di 3 milioni di euro netti più bonus. L'intenzione sarebbe quella di garantire al nuovo tecnico della Fiorentina, Gennaro Gattuso, una squadra di livello con Vlahovic al centro del progetto. Ecco le pagelle del Milan dopo la fine di una stagione 'da Champions'. Siete d'accordo?