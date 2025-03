Calciomercato Milan, Vlahovic possibile? Ecco svelata tutta la verità

Dusan Vlahovic , attaccante della Juventus , potrebbe diventare un nome interessante per il Milan in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il serbo, da diverso tempo a questa parte, è infatti ai ferri corti con Thiago Motta , tecnico bianconero, che molto spesso lo lascia in panchina preferendogli Randal Kolo Muani. Il reale problema è che questo accadeva anche quando il transalpino non era ancora giunto alla Vecchia Signora. Un rapporto, quello con l'ex allenatore del Bologna , che starebbe spingendo il centravanti a guardarsi intorno in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, occasione Vlahovic in estate? Ecco la posizione dei rossoneri

Se infatti dovesse rimanere Thiago Motta in panchina, il futuro di Dusan Vlahovic molto probabilmente non sarà alla Juventus. Le ultime notizie in merito le ha fornite il quotidiano 'la Repubblica', nella sua edizione in edicola questa mattina, in un articolo a cura del collega Andrea Sereni. Secondo quanto riportato il Milan, non si girerebbe sicuramente dall'altra parte se si dovesse presentare l'occasione per ingaggiare il centravanti serbo. Al momento, dunque, non c'è assolutamente niente di intavolato, ma è una pista da tenere fortemente in considerazione.