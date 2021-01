Calciomercato Milan – Vice Theo? L’idea della dirigenza | PM News

Milan, si prende un vice Theo? Le ultime di calciomercato

Milan ancora attivo sul calciomercato? In tanti parlano di un possibile vice di Theo Hernandez, ma non è detto che poi effettivamente arrivi. Si osservano con attenzione i nomi di Vina del Palmeiras e Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, ma come stanno effettivamente le cose?

Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non sembra esserci al momento l’intenzione di acquistare un terzino sinistro. E’ probabile che un investimento di questo tipo venga fatto in estate, valutando prima il futuro di Diogo Dalot, attualmente in prestito dal Manchester United. A proposito di calciomercato, il Milan pensa a un esterno offensivo. VAI ALLA NOTIZIA>>>