Calciomercato Milan – Vice Donnarumma: si valuta anche Bravo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Ceduto Pepe Reina alla Lazio, il Milan sta sondando diversi profili per ricoprire il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, nella stagione 2020-2021.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, in pole position per il ruolo c’è sempre Asmir Begović, classe 1987, portiere bosniaco per il quale il Diavolo avrebbe pronto un contratto biennale.

Nelle ultime ore, però, diversi profili sono balzati all’attenzione della dirigenza del Milan. In particolare, ha scritto ‘TMW‘, quello di Claudio Bravo, classe 1983, portiere cileno svincolatosi dal Manchester City.

Bravo, molto esperto ed in possesso del passaporto comunitario, può rappresentare un’opportunità tanto per il Milan quanto per altri club italiani. L’estremo difensore, in carriera, ha indossato anche le maglie di Colo Colo in Cile e Barcellona in Spagna.

