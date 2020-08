Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: l’idea di Raiola sulla clausola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha ricordato come una delle ‘spine’ nel fianco del club di Via Aldo Rossi sia il rinnovo del contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

Il portiere rossonero, classe 1999, è sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2021. Il suo ingaggio, come noto, è di 6 milioni di euro netti a stagione. Il quotidiano generalista ha evidenziato come, più che sullo stipendio, che sarà superiore a quello attuale, la partita sul nuovo accordo tra Gigio ed il Milan si giochi sulla clausola di rescissione.

L’agente di Donnarumma, Mino Raiola, infatti, in cambio di un prolungamento del suo assistito fino al 30 giugno 2023, ha una richiesta. Vuole inserire nel nuovo contratto, una clausola che consenta al numero 99 di svincolarsi per una cifra non superiore a 30 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni.

