Calciomercato Milan, una nuova squadra in Italia per Morata? La novità

Álvaro Morata, che dovrebbe rientrare al Milan dopo il prestito al Galatasaray, potrebbe restare a giocare in Serie A in questo calciomercato

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan ha ceduto Álvaro Morata, attaccante spagnolo classe 1992, in prestito oneroso (6 milioni di euro) ai turchi del Galatasaray. I giallorossi di İstanbul hanno anche ottenuto un obbligo di riscatto (condizionato) esercitabile a gennaio 2026 per 8 milioni di euro o, eventualmente, a giugno 2026 per 9 milioni di euro.