Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Javi Guerra, offerta offensiva”

Il Valencia, ad onor del vero, riterrebbe Javi Guerra incedibile, uomo chiave per l'allenatore Carlos Corberán ed è già al lavoro per il rinnovo del suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2027, anche se un prolungamento dell'accordo non sembrerebbe proprio essere dietro l'angolo. L'intenzione del Valencia, dunque, è quella di non vendere il centrocampista. Sebbene, si sa, nel mercato le cose possano cambiare rapidamente.

Due anni fa accordo per Musah, ma in condizioni particolari — Milan e Valencia, due anni fa, avevano concluso felicemente, per 20 milioni di euro più uno di bonus, l'operazione Yunus Musah. Anche in quel caso, inizialmente, l'offerta rossonera era stata inizialmente molto bassa ('Levante' parla di 7-8 milioni di euro) per poi andare a dama. Qual è la differenza con Javi Guerra?

Il quotidiano valenciano ha evidenziato come, due anni fa, il Valencia navigasse in brutte acque e fosse costretto a cedere. Ora, invece, non si trova più in quelle condizioni e può permettersi di fare muro al Milan. Se i rossoneri, quindi, vorranno davvero Javi Guerra, dovranno alzare la propria proposta. Altrimenti il giocatore non lascerà Valencia.