Calciomercato Milan, un club di Premier vuole Musah: fissato il prezzo

Yunus Musah potrebbe lasciare il Milan al termine di questa stagione per accasarsi in Premier League. Queste le ultime indiscrezioni, giunte in queste ore, in merito al futuro dello statunitense. L'ex Valencia, da quando è arrivato in rossonero, non ha ancora timbrato il cartellino a livello realizzativo, nonostante diverse occasioni. Non solo, perché al di là della grande duttilità che ha messo in mostra, in questi ultimi mesi ha dato segnali non proprio positivi. Da una parte l'espulsione contro la Dinamo Zagabria, alquanto evitabile, che ha messo in grande difficoltà i suoi. E poi quel gol mangiato a porta vuota contro il Como.