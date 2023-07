Calciomercato Milan – Ultimo slot extracomunitario: ecco per chi sarà

Con il cambiamento a mercato incorso dettato dalla proposta della FIGC di rendere comunitari i giocatori provenienti dal Regno Unito e la Svizzera, il Milan ottiene uno slot extracomunitario in più. Quello che prima era occupato da Ruben Loftus-Cheek ora crea una nuova opportunità per i dirigenti rossoneri. Il Milan infatti è alla ricerca di un numero 9, un attaccante che possa far rifiatare l'eterno Olivier Giroud. Un nome su tutti, che circolava prima dell'acquisto di Samuel Chukwueze, era quello di Mehdi Taremi, centravanti del Porto.