Calciomercato Milan – Ultimatum a Donnarumma: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma va in scadenza il 30 giugno. Ancora non ha dato al club una risposta sul rinnovo

Daniele Triolo

Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimović, per il calciomercato estivo il Milan vorrebbe quello di Gigio Donnarumma. Ed il club rossonero, seppur non per iscritto, avrebbe dato un ultimatum al suo portiere ed al suo agente, Mino Raiola. Ne ha parlato il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Il Milan, infatti, vorrebbe che entro la fine di questo campionato di Serie A, quindi entro il prossimo 23 maggio, il numero 99 ed il procuratore diano una risposta, positiva o negativa che sia, alla proposta di rinnovo del contratto di Donnarumma avanzata dalla società rossonera.

Al termine del campionato, infatti, Donnarumma raggiungerà il ritiro della Nazionale Italiana per prendere parte ai Campionati Europei e, logicamente, non avrà tempo e testa per trattare. Il Milan, contestualmente, dovrà iniziare a pensare alla prossima stagione. E vuole capire se potrà puntare ancora su Gigio o se acquistare il suo sostituto (in pole position c'è Mike Maignan del Lille).

Il Milan, dopo svariate telefonate e video-conference con Raiola, ha messo sul piatto per Donnarumma un nuovo contratto di cinque anni a 8 milioni di euro netti a stagione. Vale a dire 2 milioni di euro netti in più l'anno rispetto a quanto percepito finora. Un'offerta che farebbe di Donnarumma il più pagato del Milan e il calciatore italiano più pagato in Serie A.

Raiola, dal canto suo, vorrebbe prolungare di una o due stagioni al massimo. E si aspetta, per il suo assistito, se non proprio un ingaggio di 12 milioni di euro netti a stagione (la sua richiesta originaria), almeno un accordo sui 10 netti l'anno. Visto che potrebbe aver ricevuto una proposta di questo tipo già da un altro club.

Sul portiere, ha ipotizzato 'Tuttosport', potrebbero esserci il PSG, il Manchester United e la Juventus. Un altro aspetto, poi, sta frenando Raiola. Vuole capire se il Milan farà la Champions League, competizione nella quale vuole veder finalmente giocare Donnarumma. Il problema è che quella qualificazione, che a febbraio sembrava cosa fatta per il Diavolo, è tornata in ballo.

Potrebbe volerci proprio il 23 maggio, giorno di Atalanta-Milan, per capire se i rossoneri giocheranno o no in Champions. Intanto, in casa rossonera, hanno iniziato a surriscaldarsi gli animi. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sarebbero un po' stanchi del gioco di Raiola, il quale, tra l'altro, chiede ricche commissioni per far firmare Gigio.

Questo visto che, a quel punto, sarebbe il Milan a tornare ad avere 'forza contrattuale' sul portiere che, potenzialmente, può diventare il più forte al mondo. Non ci saranno però aste al rialzo: l'offerta del Milan è quella e quella rimarrà. Donnarumma ha sempre fatto capire di voler restare, ma non ha neanche forzato la mano con il suo agente per accettare la proposta del club.

Per capire se sarà Donnarumma il prossimo colpo di calciomercato del Milan, dunque, bisognerà attendere meno di 30 giorni. Il Milan non potrà attendere oltre: da questa decisione, infatti, sarà condizionato anche il resto della campagna acquisti. In caso negativo, infatti, occorrerebbe spendere 18 milioni di euro per Maignan e, magari, ciò impedirebbe di rinforzare un altro reparto. Intanto, per l'attacco, spunta un'ipotesi 'low cost' dalla Serie A >>>