Calciomercato Milan – Ufficiale: Bellodi in prestito all’Olbia | News

Nato a Mantova il 2 settembre 2000, Bellodi, prodotto del vivaio rossonero e punto di forza delle Nazionali giovanili (22 presenze dall’Under 15 all’Under 20 azzurra), è un centrale difensivo che ha già indossato la maglia bianca nella stagione 2018/2019 quando, ad appena 18 anni, conquistò il posto da titolare collezionando complessivamente 30 presenze in campionato. Nella stagione successiva si trasferisce al Crotone in Serie B disputando complessivamente 3 partite tra campionato e Coppa Italia in una stagione che culminò con la promozione in Serie A dei pitagorici. Passa quindi in Serie C all’Alessandria dove, con 14 presenze, contribuisce al ritorno in Serie B del club piemontese. Nello scorso campionato, ancora in forza all’Alessandria in cadetteria, rimane lontano dal campo a causa di un infortunio.