Calciomercato Milan – L’obiettivo è un difensore italiano: ecco il motivo

In questa sessione di calciomercato il Milan sta cercando un difensore italiano affidabile: ecco il motivo

Il Milan è scatenato per quanto riguarda questa finestra di calciomercato e i colpi non sembrano essere finiti qui. I rossoneri dopo i numerosi acquisti a centrocampo e in attacco di grandi prospettive tra cui TijjaniReijnders, Yunus Musah e Noah Okafor, pare che siano intenzionati a rinforzarsi anche dietro.