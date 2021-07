Calciomercato Milan – Tuttosport: “Conti è certo del suo addio” | News

Nonostante la preparazione stagionale con il Milan, secondo Tuttosport Andrea Conti lascerà con ogni probabilità i rossoneri

Dopo aver giocato la seconda parte di stagione con il Parma nell'ultimo campionato, Andrea Conti ha fatto ritorno al Milan. Nonostante ciò, il suo futuro sembrerebbe essere, ancora una volta, lontano da Milanello. Ieri pomeriggio l'ex laterale dell'Atalanta è subentrato a gara in corso contro la Pro Sesto, disputando non una grandissima partita. Ciò gli è costata una bocciatura da parte del quotidiano sportivo 'Tuttosport'. "È la prima amichevole e non fa piacere mettere dei giocatori dietro la lavagna ma il terzino, nonostante la fascia di capitano nella ripresa, forse perché certo del suo addio, non dà l’impressione di voler mettere in difficoltà Pioli e la società", queste le parole che sono apparse tra le colonne del giornale. Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge