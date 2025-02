'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come non appena il Milan avrà il via libera dal Feyenoord per la definizione dell'acquisto di Santiago Giménez, libererà Álvaro Morata. L'attaccante spagnolo lascerà, dunque, i rossoneri in questo calciomercato invernale a pochi mesi di distanza dal suo arrivo in pompa magna.