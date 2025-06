Calciomercato Milan, tutti pazzi per Camarda: c'è la fila. E sul rinnovo ...

Francesco Camarda, attaccante del Milan, potrebbe lasciare il club in prestito nel corso di questo calciomercato estivo, non prima però di aver firmato il rinnovo sul contratto. I rossoneri, infatti, avrebbero intenzione di farlo giocare nella prossima stagione, evitando di chiuderlo come avvenuto nell'ultima quando tra una cosa e l'altra non ha raccolto le presenze necessarie per giocare i play-out di Serie C. E noi vi avevamo già parlato delle squadre interessate al classe 2008 (qui quanto ci risulta). Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi di 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina.