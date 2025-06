Calciomercato Milan, due club di Serie A su Camarda | PM News

Il Milan e Camarda opteranno per un prestito annuale ad una squadra dove il giovane bomber rossonero possa avere spazio in campo, per crescere e maturare. In Serie B, vari club hanno chiesto informazioni ma, secondo quanto ci risulta, anche squadre della Serie A (dove il Milan preferirebbe mandare il ragazzo) hanno bussato alla porta del Diavolo e di Riso: si tratta di Lecce e Cremonese. Vedremo se una di queste due destinazioni accoglierà il talento del Milan per la sua prima, vera stagione tra i grandi ad ottimo livello.