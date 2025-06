Francesco Camarda, giovane attaccante del Milan, andrà via in questo calciomercato estivo: una stagione lontano per giocare titolare

Daniele Triolo Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 10:05)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle manovre del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come ieri Giuseppe Riso, procuratore di Francesco Camarda, si sia presentato in sede, in Via Aldo Rossi, per fare il punto sul suo assistito.