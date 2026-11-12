Il calciomercato del Milan comincia a prendere forma in vista della sessione invernale. La dirigenza rossonera starebbe valutando diversi interventi per consegnare a Rúben Amorim una squadra ancora più completa nella seconda parte della stagione. Tra le priorità c'è soprattutto un nuovo attaccante. Il nome più caldo per il reparto offensivo è quello di Nicolò Tresoldi, centravanti del Bruges che potrebbe affiancare Gonçalo Ramos. Un'ipotesi che, secondo quanto raccontato da Tuttosport, avrebbe anche una precisa logica tattica.

Ramos e Tresoldi, una coppia complementare

La domanda è interessante: l'arrivo di Tresoldi potrebbe aiutare Gonçalo Ramos a liberarsi dalla responsabilità di essere l'unico riferimento offensivo del Milan? Finora il portoghese ha spesso lavorato lontano dall'area di rigore, muovendosi sulla trequarti e sacrificandosi per creare spazi a favore dei compagni. Un lavoro riconosciuto e difeso anche da Amorim, ma che in diverse occasioni lo ha portato a essere meno presente nella zona in cui un centravanti dovrebbe fare la differenza.

L'eventuale convivenza con Tresoldi consentirebbe di modificare gli equilibri dell'attacco. Il giovane bomber del Bruges è un finalizzatore che ama occupare gli ultimi venti metri e attaccare la porta, ma possiede anche la fisicità necessaria per aiutare la squadra nella costruzione e nel gioco spalle alla porta. Ramos, in questo scenario, potrebbe essere impiegato con maggiore libertà da seconda punta, sfruttando la propria mobilità e la capacità di dialogare con i compagni.

Naturalmente sarebbe compito di Amorim trovare la giusta intesa tra i due. Non è detto che debbano necessariamente partire sempre insieme dal primo minuto: la possibilità di alternarli o di utilizzarli contemporaneamente offrirebbe comunque al tecnico portoghese una soluzione offensiva aggiuntiva. L'idea, dunque, non sarebbe semplicemente quella di acquistare un altro centravanti, ma di costruire un reparto con caratteristiche differenti e complementari.

Il Bruges non vuole cedere Tresoldi a gennaio

Il principale ostacolo all'operazione resta il Bruges. La società belga ha dimostrato in passato di saper gestire con grande fermezza le trattative con il Milan, come accaduto per Charles De Ketelaere e Ardon Jashari. Anche per Tresoldi la posizione potrebbe essere particolarmente rigida: secondo Tuttosport, il club non avrebbe intenzione di privarsi del proprio attaccante durante la finestra invernale e per convincerlo potrebbero non bastare neppure 50 milioni di euro.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe contare sulla volontà del giocatore. Tresoldi è un grande tifoso rossonero e indossare la maglia della squadra del cuore rappresenterebbe per lui un obiettivo speciale. Anche Gerry Cardinale, secondo il quotidiano torinese, avrebbe dimostrato di essere disposto a intervenire con decisione sul mercato quando individua un profilo considerato prioritario.

Resta però da capire se ci saranno le condizioni economiche e soprattutto la disponibilità del Bruges per anticipare l'operazione a gennaio. In caso contrario, il Milan potrebbe mantenere aperta la pista in vista dell'estate, senza escludere altri nomi dalla propria lista.

Camarda verso il prestito: confronto a dicembre

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Un eventuale arrivo di Tresoldi si intreccerebbe inevitabilmente con il futuro di. Il giovane attaccante potrebbe lasciare temporaneamente Milanello per trovare maggiore continuità e completare il proprio percorso di crescita attraverso un'esperienza in un'altra squadra.Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan e il giocatore dovrebbero confrontarsi all'inizio di dicembre per individuare la soluzione migliore, con il prestito come formula presa in considerazione. L'eventuale uscita di Camarda e l'ingresso di un altro centravanti risponderebbero quindi alla volontà di offrire ad Amorim un'alternativa più pronta, senza rinunciare a investire sul futuro del giovane cresciuto nel settore giovanile rossonero.